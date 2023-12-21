SpaceX провела статическое огневое испытание двигателей Starship перед третьим полетом

Статическое огневое испытание двигателей Starship S28 / © SpaceX «Starship завершил статическое огневое испытание всех шести двигателей Raptor», — сообщила SpaceX в посте, опубликованном в социальной сети X, и показала видео испытания.
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