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Царьград

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В Самарской области аномальное тепло разбудило клещей и сирень

В Самарской области аномальное тепло разбудило клещей и сирень

Из-за аномально тёплой второй декады октября в Самарской области клещи остаются такими же опасными, как весной и летом, предупреждает региональный Роспотребнадзор.

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