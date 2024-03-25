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Махач за 3,5 часа обыграл Маррея и впервые вышел в 1/8 финала «Мастерса»

Махач за 3,5 часа обыграл Маррея и впервые вышел в 1/8 финала «Мастерса»

Томаш Махач за 3 часа 27 минут обыграл Энди Маррея в третьем круге в Майами – 5:7, 7:5, 7:6(5). Во втором сете матч прерывался на 50 минут из-за дождя.

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