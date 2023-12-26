На ЗСД могут ввести ограничения из-за проведения официальных мероприятий в Петербурге

Речь идёт об участке от Благодатной улицы до КАД «Юг». Сегодня, 26 декабря, на участке Западного скоростного диаметра от Благодатной улицы до КАД «Юг», включая все съезды и развязки, возможны ограничения движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии