ВСУ создали в Одессе на аэродроме «Школьный» позиционный район ПВО для ЗРК Patriot

30 декабря около 18:00 истребитель Су-35С ВКС РФ нанесли авиаудар по территории аэродрома «Школьный» в Одессе при помощи высокоточной ракеты класса «воздух-поверхность» Х-59 «Овод» среднего радиуса действия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии