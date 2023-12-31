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ВСУ создали в Одессе на аэродроме «Школьный» позиционный район ПВО для ЗРК Patriot

ВСУ создали в Одессе на аэродроме «Школьный» позиционный район ПВО для ЗРК Patriot

30 декабря около 18:00 истребитель Су-35С ВКС РФ нанесли авиаудар по территории аэродрома «Школьный» в Одессе при помощи высокоточной ракеты класса «воздух-поверхность» Х-59 «Овод» среднего радиуса действия.

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