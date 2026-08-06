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В Госдуме назвали сроки обязательного повышения зарплат сотрудникам

В Госдуме назвали сроки обязательного повышения зарплат сотрудникам

Зарплата бюджетников должна индексироваться раз в год, но в реальном секторе экономики решение принимает работодатель, объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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