Театр в поиске коммуникабельных, ответственных, порядочных людей, можно без опыта работы на должность распространителя билетов.
Вакансия
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Театр в поиске коммуникабельных, ответственных, порядочных людей, можно без опыта работы на должность распространителя билетов.
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