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Живая Кубань

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Как сын кубинских эмигрантов Марко Рубио пробился в госсекретари США. Рассказываем о противоречивой биографии главного дипломата Америки

Как сын кубинских эмигрантов Марко Рубио пробился в госсекретари США. Рассказываем о противоречивой биографии главного дипломата Америки

Как сын кубинских эмигрантов Марко Рубио пробился в госсекретари США. Рассказываем о противоречивой биографии главного дипломата АмерикиМарко Антонио Рубио родился 28 мая 1971 года в Майами, третьим ребенком в семье кубинцев.

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