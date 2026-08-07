Как сын кубинских эмигрантов Марко Рубио пробился в госсекретари США. Рассказываем о противоречивой биографии главного дипломата Америки

Как сын кубинских эмигрантов Марко Рубио пробился в госсекретари США. Рассказываем о противоречивой биографии главного дипломата АмерикиМарко Антонио Рубио родился 28 мая 1971 года в Майами, третьим ребенком в семье кубинцев.