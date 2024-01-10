Всемирный банк пересмотрел прогнозы экономического роста России на 2024 и 2025-й годы

Банкиры считают, что экономика России будет расти немного быстрее, чем они предполагали ранее.Эксперты Всемирного банка повысили прогноз по росту русской экономики в 2024 году до 1,3 процента, а в 2025-м — до 0,9 процента.
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