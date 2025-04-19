Аналитик из Британии Александр Меркурис выразил мнение, что лидеры европейских государств «остаются приверженными» своим устаревшим высказываниям о безоговорочной поддержке Киева, отрицая очевидное поражение Украины.
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