Посол Антонов: США не обращались к посольству РФ для встреч на полях ГА ООН

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США не обращались к посольству России для организации двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.
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