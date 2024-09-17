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Посол Антонов: США не обращались к посольству РФ для встреч на полях ГА ООН

Посол Антонов: США не обращались к посольству РФ для встреч на полях ГА ООН

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США не обращались к посольству России для организации двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

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