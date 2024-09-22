Сыгран четвертый тур чемпионата Хабаровского края по шахматам среди женщин

Единоличным лидером на чемпионате Хабаровского края по шахматам среди женщин в Комсомольске-на-Амуре остается Виктория Дейчули после четвертого тура 22 сентября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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