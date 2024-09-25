Под Багратионовском перезахоронили останки 47 советских воинов

Останки 47 советских воинов, найденных при земляных работах на одном из садовых участков СНТ «Румб» в Багратионовском районе Калининградской области, перезахоронили в поселке Нивенское, сообщает 25 сентября сетевое издание «Новый Калининград».
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