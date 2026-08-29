История 13-летней любви маргинальных блогеров из России закончилась разводом

Российские треш-блогеры Иришка Чики-Пики и Безумный Паша объявили о разводе. Парочка состояла в браке 13 лет, но подписчики уверены — яблоком раздора в это треугольнике стал Олег Монгол.
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