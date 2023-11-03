В Steam можно бесплатно забрать новую многопользовательскую хоррор-выживалку, созданную на Unreal Engine 5В Steam состоялся релиз StrangerZ — бесплатной многопользовательской хоррор-выживалки с сессиями в формате «1 против 3» и «1 против 1».
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