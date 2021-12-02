В Сеть попали последние кадры Градского со съемок «Голоса» — мэтра привозили на кровати

После внезапного ухода композитора Александра Градского многие зрители начали выступать с обвинениями в сторону руководства музыкального проекта «Голос» из-за того, что съемки юбилейного сезона шоу якобы абсолютно подорвали здоровье музыканта.
После внезапного ухода композитора Александра Градского многие зрители начали выступать с обвинениями в сторону руководства музыкального проекта «Голос» из-за того, что съемки юбилейного сезона шоу якобы абсолютно подорвали здоровье музыканта.
Свежие комментарии