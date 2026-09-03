Официальный разбор сделки Paramount и WBD

Крупнейшая австралийская нефтегазовая корпорация Woodside Energy Group опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2026 года, существенно превзошедшие ожидания аналитиков.
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