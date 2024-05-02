Миллион участников, 2 тысячи событий и 6 БПЛА: как в Прикамье пройдет День Победы

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 2 мая, ФедералПресс. На заседании краевого организационного комитета «Победа» власти рассказали, как будет проходить празднование 9 Мая в Перми и муниципалитетах региона, а также о том, каким образом планируется обеспечить охрану общественного порядка.