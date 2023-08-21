Военное обозрение

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Огромные воронки остались от склада ВСУ восточнее города Хмельницкий после ударов ВС РФ

Огромные воронки остались от склада ВСУ восточнее города Хмельницкий после ударов ВС РФ

Появилась дополнительная информация о результате нанесения удара по одному из военных объектов на территории Хмельницкой области.

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