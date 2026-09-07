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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Самедов: «Динамо» ворвалось в чемпионскую гонку по таблице, по игре – не знаю. На бумаге они борются за титул, молодцы»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Самедов считает, что команда стала претендентом на чемпионский титул в Альфа-Банк РПЛ после победы над « Спартаком » (2:1) в 7-м туре.

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