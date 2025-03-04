Minisforum выпустила десктопную Mini-ITX-плату с интегрированным Ryzen 9 7945HX3D

Компания Minisforum представила новую платформу MoDT (Mobile on Desktop) BD790i X3D, сочетающую компактную материнскую плату формата Mini-ITX и 16-ядерный мобильный процессор Ryzen 9 7945HX3D с дополнительной кеш-памятью.
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