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Ворота на замке: Василевский и Самсонов оформили по «сухарю» и были признаны первыми звёздами матчей НХЛ

Ворота на замке: Василевский и Самсонов оформили по «сухарю» и были признаны первыми звёздами матчей НХЛ

Российские голкиперы стали одними из главных героев дня в НХЛ. Андрей Василевский и Илья Самсонов в четвёртый раз в сезоне оставили свои ворота в неприкосновенности и были признаны первыми звёздами матчей с «Айлендерс» и «Оттавой» соответственно.

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