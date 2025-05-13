Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • elena avdeeva (Ракобольская)
    Чемодан-вокзал-кишлак!Там им и ислам, и харам!«Русский, забудь ...
  • САША ЛЕПАЕВ
    не пойму зачем президенту ехать для встречи с шутом или наркоманом .даже представить  это невозможно. и как может так...Путина выманивают...
  • Вадим Голышев
    Какой ..... подобную статью накаломудрил. Либо дурак, либо враг. Если подобное случится.....Путина выманивают...

Суд отказал Чубайсу в снятии ареста с активов. Впрочем, он избавился от всей российской недвижимости

Суд отказал Чубайсу в снятии ареста с активов. Впрочем, он избавился от всей российской недвижимости

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство бывшего председателя правления АО "Роснано", экс-спецпредставителя Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, который просил о снятии обеспечительного ареста со своих счетов и имущества в России.

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