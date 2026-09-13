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Аргументы недели

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Стремится ли Китай стать №1 в мире?

Стремится ли Китай стать №1 в мире?

За последние два десятилетия сложился устойчивый нарратив: Китай стремительно развивается, догоняет и местами обгоняет США по ключевым экономическим показателям, наращивает технологическое и военное влияние — и потому «неизбежно» станет новым мировым лидером, если уже им не стал.

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