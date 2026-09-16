Подруги из США родили семерых детей от одного мужчины и живут одной семьей

www.globallookpress.com/West Coast Surfer Американка Аманда Коутс живет одной семьей с мужем Деннисом и лучшей подругой Викторией уже пять лет – вместе они воспитывают восьмерых детей.
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