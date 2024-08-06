Полиция задержала избившего пенсионерку таджика, но сразу же отпустила. Русская община пришла на помощь

Татьяна Курочкина

Всё верно ‼️☝🏻 Только вот мы "тяжелы на подъём" – как тот ёжик,пока не ПНЁШЬ - НЕ ПОЛЕТИМ ‼️ Бумажная волокита очень много отнимает СИЛ,ВРЕМЕНИ,НЕРВОВ — бюрократия у нас НА ТОМ И СТОИТ ☝🏻‼️ Кто займётся этим БЛАГОРОДНЕЙШИМ ДЕЛОМ......⁉️‼️