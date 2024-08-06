# Чернильница Очередная дичайшая по своей сути история произошла на просторах нашей великой и необъятной Родины.
Полиция задержала избившего пенсионерку таджика, но сразу же отпустила. Русская община пришла на помощь
Комментарии
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Татьяна Курочкина
Всё верно ‼️☝🏻 Только вот мы "тяжелы на подъём" – как тот ёжик,пока не ПНЁШЬ - НЕ ПОЛЕТИМ ‼️ Бумажная волокита очень много отнимает СИЛ,ВРЕМЕНИ,НЕРВОВ — бюрократия у нас НА ТОМ И СТОИТ ☝🏻‼️ Кто займётся этим БЛАГОРОДНЕЙШИМ ДЕЛОМ......⁉️‼️
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4 час.
Татьяна Курочкина
Люди социально активные сейчас на СВО ( потому всякая мразь "голову подняла"),а здесь ( почти ☝🏻) остались " диванные активисты" способные только в инете орать....
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4 час.
Станислав Магдалинов
Ему об этом всём не докладывают и естественно он инетные публикации не читает,а по ТВ всецело озабочены выборами в США
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3 час.
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