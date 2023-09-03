Неспешный разговор

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Стелс-​"голубь" нагадил нам на головы и улетел. Ещё раз о "мега-​школе" в Воронеже, которой "мало кто рад" (конкретика)

Стелс-​"голубь" нагадил нам на головы и улетел. Ещё раз о "мега-​школе" в Воронеже, которой "мало кто рад" (конкретика)

Счетовод       Начинаем  шаббатную порку смердяковых.   Заметка  вышла объёмная,  но,  что называется,  нажористая,  с картинками.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Города застраиваются согласно ген плану. 5086 - 5084 жилая застройка, 5082 - зеленая зона,  тут школа сама собой напрашивается.
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