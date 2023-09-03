Стелс-​"голубь" нагадил нам на головы и улетел. Ещё раз о "мега-​школе" в Воронеже, которой "мало кто рад" (конкретика)

Неспешный разговорОбществоПодписатьсяСтелс-"голубь" нагадил нам на головы и улетел. Ещё раз о "мега-школе" в Воронеже, которой "мало кто рад" (конкретика)Счетовод Начинаем шаббатную порку смердяковых. Заметка вышла объёмная, но, что называется, нажористая, с картинками.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАркадий ШацкийГорода застраиваются согласно ген плану. 5086 - 5084 жилая застройка, 5082 - зеленая зона, тут школа сама собой напрашивается.Ответить3 час.
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