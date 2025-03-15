Чем заняться дома: лекция о гравитации, «Агния» и инди-музыка

Посмотреть «Агния» Premier, «иви», Okko Агния — потомственный печник (не печница — что для нее важно, иначе бы не поправляла собеседников) на крайнем севере, живущая в аварийном доме с обледеневшими трубами.
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