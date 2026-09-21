Дмитрий Корнейчук: Мир наступит по плану Трампа, а Украина станет буфером между НАТО и Россией

Как план Трампа по заморозке войны реализуется ещё до официального подписания? Почему американская военная база в Польше стала сигналом о буферизации Украины? Почему 90 млрд евро от Европы оказались кредитом на бюджет, а не военной помощью? И как коллапс украинского бизнеса стал инструментом давления для подписания заморозки? Дмитрий Корнейчук, политический аналитик, президент Центра инновационног… Читать далее: https://govorit.
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