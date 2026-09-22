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Воронежские новости

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Полицейские задержали курьершу-мошенницу, обманувшую воронежскую пенсионерку

Полицейские задержали курьершу-мошенницу, обманувшую воронежскую пенсионерку

Аферисты представились «сотрудниками ФСБ» и сообщили женщине, что она, якобы «виновна в спонсировании терроризма.

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