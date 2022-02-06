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В Турции ищут оскорбивших в соцсетях заболевшего «Омикроном» Эрдогана

В Турции ищут оскорбивших в соцсетях заболевшего «Омикроном» Эрдогана

Прокуратура Стамбула инициировала расследование в отношении пользователей социальных сетей, которые размещали оскорбительные сообщения в ответ на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он заболел «Омикрон»-штаммом COVID-19.

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