Зеленский оскорбил лидера Польши, вручая орден фон дер Ляйен

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский во время церемонии вручения ордена Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен допустил выпад в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии