В Прионежье готовится операция по легализации сомнительных объектов

Карелия, которую мы теряем До недавних пор обитатели жилого массива Ринда жили относительно спокойно, хоть и были недовольны перебоями с электроэнергией и отсутствием нормальной асфальтированной дороги, ведущей к поселку.
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