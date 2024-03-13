Крушение Ил-76 в Иваново - диверсия? В трагедии обнаружили неудобный факт

Эксперты утверждают, что горящий двигатель не является катастрофической проблемой для Ил-76. Дело в том, что борт сконструирован таким образом, что отказ одного двигателя абсолютно никак не влияет на способность лететь дальше.
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