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Мы соседи по планете

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Остров Тасиро-дзима — как небольшой клочок суши стал кошачьим раем

Остров Тасиро-дзима — как небольшой клочок суши стал кошачьим раем

На Земле есть немало мест, где к кошкам особое отношение. Но нигде о них так не заботятся, как на японском острове Тасиро-дзима.

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