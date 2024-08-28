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Постпред РФ в Вене заявил об отсутствии планов России созывать совет МАГАТЭ

Российская сторона не планирует в ближайшее время инициировать совет МАГАТЭ для обсуждения атак на Курскую АЭС со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов, но ситуация способна оперативно меняться.

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