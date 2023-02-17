Суд согласился не рассматривать просьбу Ефремова о смягчении наказания — видео

Заседание прошло без участия самого осуждённого. Алексеевский районный суд Белгородской области в пятницу прекратил производство по ходатайству актёра Михаила Ефремова о замене наказания с лишения свободы на принудительные работы, передаёт iz.
Заседание прошло без участия самого осуждённого. Алексеевский районный суд Белгородской области в пятницу прекратил производство по ходатайству актёра Михаила Ефремова о замене наказания с лишения свободы на принудительные работы, передаёт iz.
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