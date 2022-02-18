В Иркутской области перед судом предстанет семейная пара, обвиняемая в создании интернет-магазина наркотиков

Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Ангарскому городскому округу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении семейной пары, занимавшейся сбытом наркотиков через сеть Интернет.
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