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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козлов о том, что Вязовой вернулся к белому шлему: «Мы, русские, очень суеверные! Это тонкая грань. Если Семену какой-то шлем не понравился, пусть играет в том, в котором комфортно»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:3) высказался об игре голкипера Семена Вязового.

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