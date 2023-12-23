Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто

РИАМО - 23 дек. На автомобильной части Крымского моста временно перекрыли движение транспорта, сообщает оперативный канал информцентра по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.
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