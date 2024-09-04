Минтранс Пермского края отключит 45 камер видеонаблюдения на дорогах

В Пермском крае отключат 45 камер видеонаблюдения на дорогах. Это сделают, потому что они не соответствуют новым изменениям федерального закона «О дорогах и дорожной деятельности», которые вступили в силу с 1 сентября, сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.
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