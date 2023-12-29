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Один из немногих: 8 признаков, что вы уникальный человек, рядом с которым другим хорошо

Один из немногих: 8 признаков, что вы уникальный человек, рядом с которым другим хорошо

Даже если у вас нет ярких талантов (вы не умеете готовить, как шеф-повар, виртуозно играть на гитаре, танцевать, как балерина, и талантливо рисовать), это еще не значит, что вы не уникальный в своем роде человек.

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