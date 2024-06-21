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Артему Маркину хотят присвоить звание "Почетный гражданин Владимирской области"

Артему Маркину хотят присвоить звание "Почетный гражданин Владимирской области"

Главный дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра умер 19 марта.Первый вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Лызлов рассказал, что на заседании комитета горсовета Владимира по местному самоуправлению депутаты обсудили идею присвоить дирижеру Артему Маркину звание "Почетный гражданин Владимирской области".

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