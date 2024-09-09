Жителю Подмосковья разбили бутылкой голову и перерезали осколками шею

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В подмосковной Электростали женщину заподозрили в том, что она разбила бутылку об голову своего сожителя, а затем перерезала ему горло осколками, сообщил РЕН ТВ информированный источник.
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