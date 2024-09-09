РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Видали,ему больно,а ей?"Кричала – "помог...
  • Виталий
    Призывают к многодетности, а на какие шиши семью содержать. Вот родился 3 - ребёнок, дали 20 т.р. и всё. А ведь это н...Путин поручил каб...
  • лина любимцева
    Шалава мерзкая... Тьфу!Жительница Сочи о...

Жителю Подмосковья разбили бутылкой голову и перерезали осколками шею

Жителю Подмосковья разбили бутылкой голову и перерезали осколками шею

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В подмосковной Электростали женщину заподозрили в том, что она разбила бутылку об голову своего сожителя, а затем перерезала ему горло осколками, сообщил РЕН ТВ информированный источник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх