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stroimdom21

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Нектарин: мой личный гид по выбору, пользе и секретам голого персика

Нектарин: мой личный гид по выбору, пользе и секретам голого персика

В моем холодильнике всегда найдется место для этих гладких, блестящих плодов. Когда я беру в руку спелый нектарин, то сразу вспоминаю не продуктовый отдел супермаркета, а древние караванные пути и мифы о богах.

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