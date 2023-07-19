"Наконец-то сильный ход Путина". Россия вышла из зерновой сделки – что нас ждет дальше

valerya polskaya

Вопрос: а нам это надо? Дело в том, что в том же Царьграде кто-то пишет, что нам выгодно отказаться от этой сделки, а кто-то пишет, что нам она давала определенные средства для бюджета. И престиж, что наш экспорт не умер (если примут условия России, в чем я сомневаюсь. Может, Гуттиереш и принял бы, но над ним стоят Байден, фон дер ляйниха, Украина, Эрдоган...)