ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Россия вышла из зерновой сделки. Прикрепляю официальное заявление нашего МИДа: Теперь выскажу пару слов на этот счет.
"Наконец-то сильный ход Путина". Россия вышла из зерновой сделки – что нас ждет дальше
Комментарии
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Регина Толстоброва
Может еще вернутся, если примут условия России.
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15 час.
valerya polskaya
Вопрос: а нам это надо? Дело в том, что в том же Царьграде кто-то пишет, что нам выгодно отказаться от этой сделки, а кто-то пишет, что нам она давала определенные средства для бюджета. И престиж, что наш экспорт не умер (если примут условия России, в чем я сомневаюсь. Может, Гуттиереш и принял бы, но над ним стоят Байден, фон дер ляйниха, Украина, Эрдоган...)
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15 час.
Александр Денисов
Ну наконец-то этот ПОЗОР закончен. Тоже мне, "сильный ход", это как пуля из дерьма. Типа, это ничего что из дерьма, зато ПУЛЯ!
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12 час.
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