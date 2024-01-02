Лунный календарь на январь 2024 года: что таит ночной мрак

Естественный спутник Земли регулярно оказывает влияние не только на планету, но и на ее жителей. Лунный календарь был создан одним из первых, ведь смену фаз спутника Земли наши предки заметили тысячи лет назад.
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