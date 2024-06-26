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Северная Корея не станет яблоком раздора. Америку осудили за разжигание вражды между Россией и Китаем

Северная Корея не станет яблоком раздора. Америку осудили за разжигание вражды между Россией и Китаем

© РИА Новости Павел Быркин Запад попытался представить Северную Корею как яблоко раздора между Россией и Китаем, чтобы создать атмосферу лагерной конфронтации в Азии, пишет GT.

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