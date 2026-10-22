До конца 2026 года в культурно-познавательных турах по региону примут участие 445 детей из Барнаула и нескольких муниципалитетов края В Алтайском крае стартовали осенние туристические поездки для школьников с использованием социальных сертификатов.
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