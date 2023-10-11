Пушкин, Ленин и не только: завтра в «Манеже» откроется выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век»

В четверг, 12 октября, 333 скульптуры займут места на своих подиумах в залах Манежа. Два дня назад в Центральном выставочном зале был творческий беспорядок: площадки укрывались тканями, скульптуры доставали из ящиков, распаковывали и на специальных тележках бережно доставляли по временному "месту прописки".
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