Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

72 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Пушкин, Ленин и не только: завтра в «Манеже» откроется выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век»

Пушкин, Ленин и не только: завтра в «Манеже» откроется выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век»

В четверг, 12 октября, 333 скульптуры займут места на своих подиумах в залах Манежа. Два дня назад в Центральном выставочном зале был творческий беспорядок: площадки укрывались тканями, скульптуры доставали из ящиков, распаковывали и на специальных тележках бережно доставляли по временному "месту прописки".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх